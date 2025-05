Il Siyam World alle Maldive entra a far parte della cerchia dei dieci migliori alberghi al mondo, secondo il Tripadvisor Travellers Awards 2025. “È una grande soddisfazione per noi - commenta Deepak Booneady, ceo del gruppo Sun Siyam Resorts -. Quello che ci distingue sono i nostri servizi, perché vogliamo lasciare ai nostri clienti un ricordo che sia per sempre”.

Con cinque resort alle Maldive e un boutique resort sulla costa orientale dello Sri Lanka, il gruppo ha chiuso un 2024 da record e si avvia a bissare anche quest’anno. “Da aprile a gennaio le Maldive hanno registrato un +2% negli arrivi, mentre i nostri resort hanno raggiunto il +16%” aggiunge Booneady. Gli italiani rappresentano circa il 10% della clientela Sun Siyam, con una presenza sempre maggiore di famiglie, grazie anche alle offerte che vedono i ragazzi fino a 12 o 15 anni, a seconda dei resort, soggiornare gratuitamente. In aumento le richieste dal Sud Italia, in particolar modo dalla Sicilia.

“Anche quest’anno stiamo lavorando per creare nuove esperienze, 15 nello specifico, che a settembre presenteremo al mercato insieme a tante altre novità, anche nel logo” anticipa il ceo, che non nasconde anche futuri obiettivi di espansione al di fuori dell’Oceano Indiano. “Ci vogliamo ingrandire - dice -, nei prossimi due anni potremmo pensare a Zanzibar o a Bali, e magari un giorno anche in Puglia. Ma per ora lavoriamo per consolidare quello che abbiamo”.