Rosewood fa poker in Messico con un hotel nel Mandarina luxury resort

Arrivano a quota 4 le proprietà lusso di Rosewood Hotels & Resorts in Messico con l’apertura del Rosewood Mandarina in Riviera Nayarit. L’hotel da 134 camere si inserirà all’interno del Mandarina luxury resort and residential complex, di cui fanno parte anche il Mandarina Polo & Equestrian Club, il Mandarina Golf Club a firma di Greg Norman e il One&Only Mandarina.

La struttura, si legge su Travelweekly, offre numerosi ristoranti, tra cui La Cocina, che serve cucina messicana tradizionale, e Buena Onda, specializzata in piatti spagnoli costieri. Due ulteriori locali - un ristorante giapponese di alta cucina chiamato Toppu e un bar cocktail a picco sulla scogliera noto come Barra Penasco - sono previsti per aprire entro la fine di quest'anno.

Rosewood ha inoltre in programma di aprire la sua quinta proprietà in Messico il prossimo anno con il Rosewood Mexico City.