Viva Miches by Wyndham: dall’11 dicembre un nuovo gioiello per i clienti in rotta sui Caraibi

La data è l’11 dicembre. Il luogo è Playa Esmeralda, litorale di Miches, Repubblica Dominicana. Pochi dati fondamentali per ricordare alle agenzie di viaggi che con l’imminente apertura del nuovissimo Viva Miches by Wyndham disporranno di un altro gioiello per i clienti in rotta sul Caribe. Il giorno scelto per il taglio del nastro è tutt’altro che casuale, poiché coincide con quello in cui 25 anni fa la catena alberghiera inaugurava a Bayahibe un’altra struttura del ricco portfolio dominicano, attualmente arrivato a contare 6 delle 9 unità del Gruppo presenti in area caraibica. E non è ovviamente neppure casuale il luogo in cui il Viva Miches by Wyndham ha preso forma: un’area ancora inesplorata dal turismo internazionale, affacciata su un mare iconico bordato da 25 chilometri di spiagge libere e per il resto incorniciata da un entroterra tutto da esplorare.

Una destinazione nuova La provincia è quella del Seibo, una delle quattro aree dell’Isola oggi sotto la lente del Ministero del Turismo, che ne sta curando lo sviluppo dotandole di acquedotti, strade e ospedali anche ad uso dei viaggiatori. Per gli amanti della vacanza attiva è un vero paradiso. Si va dal trekking all’equitazione, passando per mountain bike, buggy e parapendio, tutti praticabili all’interno di paesaggi di una bellezza al limite del surreale. Con la piscina naturale di Media Luna in cui si può anche fare snorkeling, il Parco Nazionale La Jalda, i ranch e le piantagioni color smeraldo lungo la Ruta del Cacao da cui originano cioccolati apprezzati in tutto il mondo. Spostandosi sull’acqua la scelta di attività è altrettanto ghiotta, tra escursioni di avvistamento delle balene jorabadas di passaggio tra gennaio e marzo, oppure in barca nel parco nazionale Los Haitises o a Cayo Levantado. E a fine giornata ci sono le crociere in catamarano dentro i tramonti tropicali più spettacolari del pianeta.

I servizi per i viaggiatori Al momento sono 538 le sistemazioni offerte dal Viva Miches by Wyndham, ma questa non è che la prima fase del progetto, che ha contemplato un investimento pari a 80 milioni di dollari. La fase 2 porterà l’investimento complessivo a 130 milioni, facendo salire le camere a un totale di 750. La rosa dei servizi è comunque ampia e variegata. A partire dall’offerta gastronomica, con cinque ristoranti di cui uno a buffet per i menù internazionali e quattro à la carte – l’Atlantis per i piatti di pesce, il Fusión Latina ispirato alle atmosfere centroamericane, il Mediterraneo per la cucina tradizionale europea e il Fusión Oriental per quella asiatica - a cui si aggiungono quattro bar. Per le attività sportive ci sono una piscina dotata di bar che si affaccia sull’oceano, la palestra, campi da tennis e da padel mentre per gli sport acquatici sono disponibili corsi collettivi di preparazione oppure il necessario equipaggiamento per i più esperti. Agli ospiti dai 4 ai 12 anni è invece riservato il miniclub con piscina dedicata. In tema di intrattenimento, Viva Vibe rappresenta una nuova formula di divertimento che ridefinisce l’esperienza dell’intrattenimento in formato all-inclusive, creando un’esperienza immersiva che combina energia, emozione e originalità. I party tematici Viva Vibe arricchiscono la proposta di intrattenimento con occasioni molto speciali: neon party, silent party, candy shop party (con postazioni per bambini). Il format - già proposto in tutte le strutture della catena in Repubblica Dominicana, Messico e Bahamas - rappresenta il fiore all’occhiello della struttura, insieme al teatro per gli show prodotti internamente e uno staff che si prende cura degli ospiti italiani formato dal Brand Bravo, che è parte di Alpitour World.