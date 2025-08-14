L’Isola d’Elba si fa in 4 per i matrimoni fuori dal comune

Dalle miniere etrusche abbandonate alle fortezze medicee e ville napoleoniche, in sella, in spiaggia, in vigna o sott’acqua, l’isola d’Elba offre location da matrimonio green e fuori dal comune. I format originali per dire “sì” rendono l’isola una destination wedding che unisce bellezza, sostenibilità e sempre più coppie.

Secondo Silvia Sottocasa, planner di Elba Wedding Style e Vicepresidente dell’Associazione Italiana Wedding Planner (AIWP), un inesauribile caleidoscopio di ispirazioni permette di trasformare ogni cerimonia in un evento irripetibile e sostenibile, in sintonia con il cuore verde elbano.

Con eleganza e soluzioni eco- friendly, le nozze di lusso responsabili valorizzano la destinazione sotto il profilo sociale, economico ed ecologico, come sancito dal primo Convegno Esperienziale sul Matrimonio Sostenibile in Italia 2025, appuntamento formativo per wedding planner tenutosi all’Elba, patrocinato da enti come il Parco Nazionale Arcipelago Toscano e presentato in Regione Toscana.