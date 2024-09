Ha aperto le sue porte il 3 giugno scorso, ma in poche settimane il Mandarin Oriental Muscat è diventato una delle strutture di lusso più apprezzate dell’Oman segnando anche il debutto del gruppo alberghiero nel paese mediorientale. L’hotel, costruito nel prestigioso quartiere di Shatti Al-Qurum, dispone di 103 camere e 47 suite che guardano da una parte il Mar Arabico dall’altro le maestose montagne Hajar.

Tra i suoi punti di forza ci sono cinque ristoranti (tra cui l’italiano Essenza), la spa che unisce i trattamenti di ispirazione asiatica di Mandarin Oriental con le tradizioni curative locali, una spettacolare piscina all’aperto lunga 30 metri e una sala per eventi grande 800 metri quadrati con affaccio sulla spiaggia.

La struttura è stata progettata dal famoso interior designer francese Xavier Cartron e trae ispirazione dalla ricca e variegata cultura dell’Oman con fontane interne, lampade e opere d’arte contemporanea che si mescolano a marmi e legni naturali.

Per celebrare l’apertura, il resort ha creato il pacchetto ‘Fans of Muscat’, che oltre al soggiorno include una visita privata alla Royal Opera House e offerte speciali per esperienze culinarie e benessere.