Mangia’s, accordo con PriceTravel Holding per i mercati dell’America Latina

Un accordo di connettività diretta che permetterà a Mangia’s Hotels & Resorts di aprire i mercati dell’America Latina. Il gruppo siciliano ha infatti siglato un accordo con PriceTravel Holding, una delle principali società di distribuzione turistica dell’America Latina, che consente di collegare 12 strutture in Sicilia e Sardegna alla rete di distribuzione internazionale e amplia l’accesso del gruppo alberghiero italiano alla domanda leisure proveniente dall’America Latina e da altri mercati internazionali.

La partnership offre a Mangia’s accesso a una rete di oltre 16mila agenzie di viaggi affiliate e 28mila agenti di viaggi attivi, mentre il business wholesale di PriceTravel Holding raggiunge più di 180 mercati di origine. L’accordo si inserisce nella strategia di Mangia’s volta a rafforzare la distribuzione internazionale.

“La partnership con PriceTravel Holding apre un nuovo canale di accesso alla Sicilia e alla Sardegna e rafforza la nostra strategia di distribuzione internazionale. Ci permette di collegare i nostri resort con una rete più ampia di professionisti del turismo e di viaggiatori internazionali alla ricerca di un’autentica ospitalità italiana, paesaggi straordinari, gastronomia ed esperienze distintive” dice Fabrizio Di Trapani, commercial senior director di Mangia’s.

Le strutture saranno collegate attraverso Ermes e Synxis, consentendo la gestione automatizzata di tariffe, disponibilità e prenotazioni attraverso la rete distributiva di PriceTravel Holding.

La partnership arriva inoltre in un momento in cui Mangia’s continua a rafforzare il posizionamento internazionale del proprio portafoglio. Nel luglio 2026, Mangia’s Sardinia Resort è entrato nella Autograph Collection di Marriott , aggiungendosi alla collaborazione già esistente con il gruppo attraverso Mangia’s Brucoli Resort in Sicilia.

«L’Italia è una destinazione importante all’interno della nostra rete di distribuzione internazionale e la domanda continua a crescere nei nostri mercati di origine – spiega Rafael Durand, coo di PriceTravel Holding -. La partnership con Mangia’s ci permette di ampliare l’offerta di prodotto resort italiano disponibile per i nostri partner del trade, collegando la Sicilia e la Sardegna con i viaggiatori dell’America Latina e di altri mercati internazionali”.