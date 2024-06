Marriott accelera in Francia, le novità del 2025

Marriott International accelera l’espansione francese. Sono infatti 10 le strutture che il gigante dell’hospitality aggiungerà nel Paese entro la fine del 2025, con oltre mille camere previste. In Francia il gruppo dispone già di un portafoglio di 69 alberghi con oltre 12mila camere in 29 città tra cui Parigi, Cannes, Lione, Strasburgo, e poi ancora Marsiglia, Bordeaux e Tolosa.

Tra i marchi a maggiore espansione, come riporta TravelDailyNews, Moxy Hotels che guida la crescita con tre new entry previste. I piani per il marchio includono le aperture di Moxy Annecy e Moxy Paris Clamart nel 2024, seguite da Moxy Nice, la cui inaugurazione è programmata entro la fine del 2025. Il marchio di lifestyle innovativo si è già affermato in Francia con nove hotel operativi, per un totale di quasi 1.500 stanze. Altre aggiunte previste entro la fine del 2025 includono Residence Inn by Marriott Lille, Courtyard by Marriott Lyon East e Aloft Dijon, un progetto di riutilizzo di un ex ufficio postale nel centro città.

Parola d’ordine flessibilità

“I progetti di conversione e riutilizzo per l’hospitality di strutture preesistenti - spiega Alexandra Goguet, Vice President of Development per Francia e Benelux di Marriott International - rappresentano quasi la metà delle proprietà che dovrebbero entrare a far parte del portafoglio Marriott in Francia entro la fine del 2025. Questi piani ci consentono di aggiungere hotel in posizioni chiave nel centro cittadino e dimostrare, al contempo, la nostra competenza e flessibilità nel trovare soluzioni innovative di ospitalità”.