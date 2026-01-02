Marriott debutta con il marchio Autograph Collection nelle Filippine

Sarà un debutto a tutto wellness per il marchio Autograph Collection nelle Filippine. Il brand di Marriott International ha infatti aggiunto The Farm at San Benito nella città di Lipa, nella provincia di Batangas, nel proprio portfolio.

Il resort benessere con 70 camere ha operato opera in modo indipendente da oltre 20 anni, si legge su Travelweekly, specializzandosi in programmi basati sulla disintossicazione e medicina integrativa. Il resort offre una varietà di tipi di sistemazione, tra cui suite con giardini privati e ville con piscine private.

Gli ospiti possono scegliere tra quattro programmi benessere principali: Pure Body Reset, Resilience & Recovery, The Sanctuary of Self o Metabolic Reboot, oppure optare per il Percorso Signature, che prevede un programma personalizzato sviluppato dal team di medici, terapisti, nutrizionisti e altri esperti di The Farm. Ogni programma è progettato per integrare diagnostica medica, guarigione olistica, movimento consapevole e cucina nutriente.