Quasi 24.000 camere in più per 170 proprietà nel 2025 e 230 contratti organici firmati per più di 31.000 rooms. Sono questi i numeri, imponenti, della crescita di Marriott International nell’area Europa, Medio Oriente & Africa nell’anno da poco concluso.

“Il 2025 è stato un altro anno di grande successo per Marriott International nella regione Emea, caratterizzato da un’espansione strategica e da un forte slancio in tutti i segmenti - spiega Satya Anand, president, Europe, Middle East & Africa, Marriott International -. Abbiamo continuato a far crescere il nostro portafoglio in modo mirato, espandendoci in nuove destinazioni, proponendo i nostri brand con attenzione e offrendo esperienze ancora più diversificate”.

La regione ha chiuso l’anno con una pipeline di oltre 600 proprietà e quasi 113.000 camere.

Germania, Italia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito sono i mercati con la crescita più elevata, che hanno registrato il maggior numero di contratti firmati nel 2025. Le conversioni e i progetti di recupero e riutilizzo continuano a generare crescita significativa, grazie al portfolio di collection brands e alle offerte pensate per favorire le conversioni. Conversioni e progetti di adaptive reuse hanno rappresentato quasi il 50% dei contratti firmati nella regione durante l’anno

La crescita del lusso

L’area Emea è stata la regione più forte per numero di contratti firmati nel segmento lusso, con un record di 40 accordi. The St. Regis ha registrato il maggior numero di contratti nell’area, con 14 nuove firme, tra cui The St. Regis Karya Cove Resort, Bodrum e The St. Regis Jeddah Corniche. Altri accordi di rilievo includono The Cape Town EDITION, JW Marriott Hotel Tashkent e JW Marriott Milos Resort and Spa.

Anche il segmento delle branded residences vede una forte crescita. Marriott ha firmato un numero record di 24 nuovi accordi residenziali nell’area, più del doppio rispetto al 2024. La società ha chiuso l’anno con 33 residenze aperte e 60 in pipeline. Tra gli accordi più importanti del 2025: The Residences at the Dubai Beach EDITION; Marriott Residences, Budapest; The Ritz-Carlton Residences, Palm Hills, Cairo and Seamont, Autograph Collection Residences, Al Reem Island, Abu Dhabi.

La forza del midscale

Forte il segmento midscale: Four Points Flex by Sheraton, brand midscale flessibile e ideale per conversioni, è stato il brand in più rapida crescita nell’Emea nel 2025, con 18 contratti firmati e 23 aperture. Il brand ha chiuso l’anno con 38 hotel aperti per un totale di oltre 4.300 camere. Marriott ha recentemente introdotto due nuovi brand nella regione: Series by Marriott, una collezione globale per il segmento midscale e upscale, progettata per offrire esperienze personalizzate che riflettano l’essenza di ogni destinazione e StudioRes, un brand midscale dedicato ai soggiorni prolungati.

Il caso citizenM

Fra i colpi dell’anno, Marriott ha acquisito il brand citizenM, noto per il servizio autentico, l’esperienza tech-savvy, l’efficiente utilizzo degli spazi e l’attenzione all’arte e al design. Il portfolio citizenM è stato integrato sulle piattaforme Marriott nel quarto trimestre del 2025, aggiungendo 19 hotel e quasi 4.000 camere.

“Dai record nel lusso e nelle branded residences al notevole slancio del nostro midscale, stiamo cogliendo opportunità di crescita in ogni segmento. - aggiunge Jerome Briet, chief development officer Europe, Middle East & Africa di Marriott International - Questi risultati evidenziano la profondità e la diversità del nostro portfolio e rafforzano il nostro impegno nel creare valore duraturo per i proprietari degli hotel nella regione”.

Fra le aperture più significative, Patmos Aktis, a Luxury Collection Resort & Spa, Greece e H15 Palace, a Luxury Collection Hotel, Krakow; The Lake Como EDITION, The Red Sea EDITION, W Florence e W Sardinia – Poltu Quatu; il debutto di JW Marriott in Grecia con JW Marriott Crete Resort & Spa; l’apertura di Morea House, Autograph Collection a Camps Bay in Cape Town.