Milano, il Park Hyatt ha un nuovo gm: Marcos Romero Milans del Bosch

A partire dal 1° ottobre Marcos Romero Milans del Bosch sarà il nuovo general manager del Park Hyatt Milano, in sostituzione di Simone Giorgi, che ha guidato la struttura dal 2018 a oggi.

Una nomina che segna una nuova tappa nel suo lungo percorso professionale; il neodirettore vanta infatti 25 anni di esperienza nell’hôtellerie di lusso a livello internazionale, maturata in diverse destinazioni nel mondo. Nel corso della sua carriera ha ricoperto posizioni di leadership in hotel nel Regno Unito, in Spagna, in Lussemburgo, in Francia e nella Repubblica Democratica del Congo, con ruoli sia nell’area Food & Beverage che in quella Rooms Division.

Dal 2022 Marcos Romero Milans del Bosch è in Hyatt Hotels Corporation, inizialmente come Director of Operations e successivamente come Hotel Manager al Park Hyatt Paris – Vendôme.

Ora, invece, sarà alla guida di uno degli hotel più iconici della città proprio in occasione del 150° anniversario del palazzo ottocentesco che ospita la struttura.