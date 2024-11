Nei primi nove mesi del 2024, Minor Hotels Europe & Americas ha registrato un fatturato di un miliardo 789 milioni di euro, in crescita del 10,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo aumento evidenzia il sucesso di una strategia basata su ottimizzazione dei ricavi ed efficienza operativa.

Driver fondamentale della crescita, l’Adr è aumentato del 6,2% su base annua portandosi a 146 euro, con la Spagna e l’Europa centrale che guidano la performance.

Il RevPar è aumentato dell’8% a 101 euro, sottolineando la buona strategia di prezzi messa in campo, unita a una maggiore domanda nelle regioni ad alta crescita. Anche l’Ebitda è cresciuto dell’11,3% a 498 milioni dieuro per l’anno in corso.

Tra gennaio e settembre 2024, Minor Hotels ha ottenuto guadagni in diverse aree. La Spagna ha registrato un tasso di occupazione del 75% e un aumento dell’Adr dell’11%, mentre l’Italia e il Benelux hanno messo a segno una crescita dei ricavi. L’Europa centrale ha registrato un aumento dei ricavi dell’8%, sostenuto da Uefa Euro 2024. Infine, l’America Latina, malgrado l’instabilità economica in Argentina, ha ottenuto un aumento dell’Adr del 3%.