Quattro nuovi brand per Minor Hotels, il gruppo che con 560 proprietà in 57 Paesi del mondo, annuncia l’espansione strategica del proprio portfolio. I marchi - che si vanno ad affiancare agli attuali Anantara, Elewana Collection, Tivoli, NH Collection, Avani, nhow, NH e Oaks - si articolano sui diversi segmenti di mercato.

The Wolseley Hotels, ispirato all’iconico ristorante londinese di Piccadilly, è un brand di lusso che fonde l’eleganza britannica con il fascino europeo e un’influenza internazionale. Ogni struttura è concepita come un santuario senza tempo, dove rituali sofisticati ed esperienze su misura si esprimono con autenticità e grazia in un contesto cosmopolita.

Minor Reserve Collection, soft brand di lusso, si rivolge ai viaggiatori più esigenti, alla ricerca di soggiorni straordinari che esprimano autenticità e raffinatezza. Ogni proprietà rappresenta un mondo a sé che si distingue per la propria unicità e l’offerta di esperienze esclusive. L’approccio personalizzato arricchisce il viaggio degli ospiti attraverso soggiorni su misura che uniscono l’innovazione all’ospitalità senza tempo.

E ancora, Colbert Collection, soft brand nel segmento premium, che include una selezione globale di hotel indipendenti, pensati per chi è animato dalla passione per l’eccellenza gastronomica e l’autenticità delle relazioni sociali. Ogni struttura esprime la propria identità attraverso esperienze curate nei minimi dettagli: da itinerari esclusivi guidati da esperti locali e cene ricche di storie pensate per favorire l’incontro e la condivisione tra gli ospiti.

Infine, iStay, brand incluso nel segmento select, che offre soggiorni divertenti e accessibili, confortevoli e pratici con un servizio funzionale ed efficiente. Gli ospiti possono contare su un’esperienza di qualità, budget-friendly con tutti i comfort essenziali e tecnologie all’avanguardia nelle destinazioni top.

“Abbiamo progettato ogni nuovo brand per cogliere specifiche opportunità di mercato, rispondendo così alle esigenze in evoluzione di viaggiatori e investitori – dice Ian Di Tullio, chief commercial officer di Minor Hotels -. Espandendo la nostra offerta possiamo coprire nuovi segmenti, incrementando il valore per i nostri partner, sorprendendo i nostri ospiti e accelerando la crescita globale. I nuovi brand saranno determinanti per raggiungere l’obiettivo di 850 strutture entro la fine del 2027.”