Arriva Minor Pro, un nuovo marchio e una nuova piattaforma progettati specificamente per agenzie di viaggi, tour operator, organizzatori di eventi, aziende e altri professionisti del settore, con cui Minor Hotels compie un passo decisivo nella sua strategia commerciale B2B.

L’ecosistema Minor Pro si articola su un nuovo sito web, www.minor-pro.com, con strumenti di prenotazione in tempo reale per meeting e gruppi; tariffe e vantaggi esclusivi per le aziende; commissioni e vantaggi personalizzati per le agenzie di viaggi; accesso integrato all'intero portfolio globale dei marchi Minor Hotels; una nuova strategia social media, con contenuti più stimolanti, connessi e pertinenti, che condividono notizie e approfondimenti del settore e nuovi programmi B2B su misura per le esigenze specifiche dei diversi professionisti.

“Con questa piattaforma, stiamo compiendo un passo decisivo nella nostra strategia di trasformazione, concentrandoci su un’offerta B2B più internazionale, digitale e coerente – spiega Fernando Vives, chief commercial officer di Minor Hotels Europe & Americas -. Abbiamo creato una piattaforma moderna e globale che soddisfa le reali esigenze dei nostri clienti professionali, riflettendo al contempo l'ampiezza, la diversità e la forza del nostro portfolio alberghiero.”

Con oltre 560 hotel in 57 paesi e un portfolio che include i marchi Anantara, Avani, Elewana Collection, Oaks, NH Hotels, NH Collection, nhow e Tivoli, Minor Hotels offre ora un'esperienza B2B più connessa, efficiente e personalizzata.

I membri del programma Minor Pro Business beneficiano fino a 25% di sconto sui soggiorni; 10% di sconto in bar e ristoranti; 5% di sconto su meeting ed eventi e altri vantaggi come Wi-Fi premium, check-in anticipato e check-out posticipato, parcheggio scontato, e così via.

Minor Pro prevede di lanciare nuovi piani specifici per diverse categorie di professionisti: a breve verrà lanciato un nuovo programma per le agenzie di viaggi.