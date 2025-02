Minor Hotels, utile netto a più 65% nel 2024

Sono tutti in crescita gli indicatori 2024 di Minor Hotels Europe & Americas, che ha chiuso l’anno con ricavi totali pari a 2,4 miliardi di euro, segnando un incremento del 12% rispetto ai 2,2 miliardi del 2023. Balzo in avanti per l’utile netto totale, arrivato a 212 milioni di euro, in aumento del 65% rispetto all’anno precedente.

Una crescita solida che, come spiega la nota aziendale, sottolinea l’efficacia di una strategia basata sull’ottimizzazione del portafoglio, sul controllo dei costi e sull’efficienza operativa. La tariffa media giornaliera (Adr) ha continuato il suo trend ascendente, chiudendo il 2024 con un aumento del 5,6% e passando così dai 138 euro a notte nel 2023 ai 145 a notte nel 2024. L’occupazione media per l’anno si è attestata al 69,2%, in aumento di 1,2 punti percentuali rispetto al 2023.

Tutte le unità aziendali all’interno dell’azienda hanno registrato un adr più elevato e l’occupazione è migliorata in tutti i Paesi europei. In Spagna ha raggiunto il 74% di media, due punti percentuali in più rispetto al 2023, mentre l’adr è cresciuto del 10%. Anche Italia, Benelux ed Europa centrale hanno registrato aumenti dell’adr e crescita del tasso di occupazione da uno a tre punti percentuali, mentre invece in America Latina quest’ultimo indicatore è rimasto stabile.