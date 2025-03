Minor porta in Messico il brand Tivoli con le residenze Tivoli Merida

Minor Hotels porta in Messico il brand Tivoli Hotels & Resorts. Il marchio debutterà a Merida nel 2027, con una struttura composta da 69 residenze private firmate Tivoli. La proprietà segnerà l’ingresso di Tivoli in Messico, il terzo progetto del brand in America Latina, dove sono già presenti due hotel in Brasile.

Questo nuovo complesso a cinque stelle sorgerà nella zona di Paseo Montejo, la principale arteria della città di Mérida, capitale dello stato di Yucatán. Famosa per la sua architettura coloniale e le tradizioni vivaci, Mérida è una città ricca di storia e cultura. Negli ultimi anni, la capitale si è affermata come una meta turistica di rilievo.

A venti minuti dall'aeroporto internazionale di Mérida, la proprietà oltre alle residenze private comprenderà un ristorante, una piscina all'aperto con bar, una boutique di lusso, una palestra, una spa, giardini e un patio. Il progetto fa parte del complesso Casona 333, una residenza del 1903 dichiarata monumento storico, che è stata restaurata per ospitare la reception principale, il ristorante, la boulangerie, il bar, il piano lounge e alcuni dei servizi comuni, un bellissimo giardino e un patio riservato per eventi privati.

“Siamo entusiasti di annunciare l’arrivo del nostro brand Tivoli in Messico, segnando così l’ingresso in un nuovo mercato oltre le tradizionali aree di mercato del brand – dice Gonzalo Aguilar, ceo di Minor Hotels per Europa e le Americhe -. Inoltre, siamo particolarmente soddisfatti di collaborare con Designia, un partner che vanta una profonda conoscenza del mercato locale e una grande esperienza nella realizzazione di progetti residenziali di questo tipo”.

Minor Hotels sta investendo molto nella crescita del segmento delle branded residences: oltre al Tivoli Mérida Residences ha annunciato infatti altri progetti, come Anantara Ubud Bali Resort o NH Collection Ras Al Khaimah Al Marjan Island Hotel & Apartments.