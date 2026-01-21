Miramis assume: 60 posizioni per la stagione estiva

Sono circa 60 le risorse ricercate da Miramis per la stagione estiva 2026. Il brand di ospitalità di lusso del Gruppo svedese Qarlbo AB ha in programma un recruiting day mercoledì 28 gennaio, dalle 9 alle 18, presso l’hotel La Roqqa, a Porto Ercole.

Il marchio ricerca figure da impiegare nelle sue tre strutture di Porto Ercole e Porto Santo Stefano - La Roqqa, Torre di Cala Piccola, e l’Isolotto Beach Club - negli ambiti della ristorazione, dell’accoglienza e della sistemazione camere.

I colloqui dei candidati saranno gestiti direttamente dal team di Miramis. E per i selezionati, il brand prevede programmi formativi specifici in base alla mansione e all’esperienza (apprendimento di soft skills, nozioni di Hccp, primo soccorso, rischio antincendio, sicurezza sul lavoro, training specifici di reparto), ma anche attività ludico-formative, come gli Ice Breaking Days, tre giornate dedicate all’integrazione dei team, alla conoscenza dei nuovi arrivati e alla scoperta dei valori e della cultura di Miramis.

“Per la stagione 2026 abbiamo già riconfermato il 70% del personale, di cui l’85% proviene da aree limitrofe - spiega Stefano Cuoco, amministratore delegato di Miramis Italy -. Un risultato che è per noi motivo di grande orgoglio, in quanto dimostra che l’approccio proposto, di anno in anno, si sta sempre più consolidando, e che i valori su cui fondiamo la nostra visione per un’ospitalità di lusso ma autentica, trovano vera condivisione all’interno del team Miramis”.

Le posizioni aperte e le informazioni per l’invio delle candidature sono disponibili nella sezione ‘Career’ del sito di Miramis.