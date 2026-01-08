Sono circa 120 le posizioni aperte da Egnazia Ospitalità Italiana, il gruppo di gestione alberghiera fondato da Aldo Melpignano, per altrettante figure professionali da inserire nelle strutture del gruppo. Le giornate di selezione previste sono due: il 4 febbraio 2026, in modalità online e il 6 febbraio in presenza a Borgo Egnazia, per incontrare il team HR e conoscere da vicino i valori, la cultura e il modello di accoglienza del gruppo.

I candidati assunti andranno ad arricchire il team di Borgo Egnazia a Savelletri di Fasano (BR), Ostuni a Mare a Ostuni (BR), Hotel Santavenere a Maratea (PZ), La Tiara a Porto Cervo (SS), Hotel Ancora Cortina a Cortina d’Ampezzo (BL), Hotel de LEN a Cortina d’Ampezzo (BL) e Castel Badia a San Lorenzo di Sebato (BZ).

Le posizioni aperte interessano numerosi reparti operativi e di servizio, tra cui: Front of House, Porter, Sala, Sommelier, Cucina, Plonge, Pasticceria, Bar, Housekeeping, Allestimenti, Magazzino, Spa, Bagnini, Manutenzione, Boutique, Eventi e Banqueting.

Per partecipare al recruiting è necessario selezionare la data preferita e inviare la propria candidatura entro il 26 gennaio 2026 alle ore 18.00. Il regolamento completo è disponibile su: https://egnazia.com/it/recruiting-days/