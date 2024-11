Lo storico Hotel Britannique Naples - nel quartiere di Chiaia, il salotto napoletano per eccellenza, cambia nome diventando de Bonart Naples Curio Collection, brand del gruppo Hilton. Costruita nel 1870 e soggetta a un’importante ristrutturazione conclusasi nel 2020, la struttura fa parte del Caracciolo Hospitality Group, nato nel 2022 dalla volontà di un gruppo di imprenditori partenopei.

Curio Collection è la prima collezione che il gruppo Hilton ha introdotto nel suo brand portfolio, nella quale sono raccolti tutti quegli alberghi che possiedono caratteristiche di unicità, capaci di raccontare le città attraverso i loro ambienti. La struttura napoletana non fa eccezione, caratterizzandosi per essere un punto di riferimento in città non solo dal punto di vista dell’ospitalità, ma anche per la celebrazione dell’arte e della cultura campana.