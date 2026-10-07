Nasce a Roma 01 Hotels, il nuovo progetto alberghiero della famiglia Roscioli, una realtà che discende da 90 anni di attività nell’ospitalità. Col passaggio alla quarta generazione è stato avviato un progetto di rebranding con l’obiettivo di espandere il perimetro di azione e il numero di strutture gestite attraverso nuove acquisizioni già a partire dal 2027.

Il gruppo si presenta oggi con strutture alberghiere 4 stelle nel centro di Roma e un’offerta Mice dedicata al mondo degli eventi e della meeting industry. Fanno parte del progetto il Best Western Premier Hotel Royal Santina, 4 stelle in via Marsala, e il Raffaello - Sure Hotel Collection by Best Western, hotel boutique 4 stelle in via Urbana nel Rione Monti.

Il Best Western Premier Hotel Royal Santina integra l'offerta alberghiera con il ristorante The White, il lounge bar, servizi business e il Centro Congressi Roma Termini, con quattro sale meeting, 225 mq e una capacità fino a 200 partecipanti. Roma rimane la città al centro del progetto, fa sapere la società in una nota alla stampa, aggiungendo che il brand sarà presentato pubblicamente per la prima volta al TTG di Rimini settimana prossima.

L'obiettivo, prosegue la nota stampa, è ampliare progressivamente il perimetro del brand, valutando nuove opportunità nel settore alberghiero e nuove acquisizioni. La crescita sarà accompagnata dalla volontà di mantenere un legame con i valori che hanno caratterizzato la storia della famiglia Roscioli, reinterpretandoli alla luce delle esigenze delle nuove generazioni di viaggiatori e dell’evoluzione del mercato.

“La nascita di 01 Hotels rappresenta un momento importante nella storia della nostra famiglia, che va oltre il passaggio generazionale. Abbiamo alle spalle oltre 90 anni di esperienza nel mondo dell'ospitalità e da oggi una nuova generazione, la quarta, raccoglie questo patrimonio e lo interpreta secondo una sensibilità diversa, con lo sguardo rivolto al futuro. Non vogliamo interrompere una storia, ma dare una nuova prospettiva attraverso un nuovo progetto e una nuova identità” spiega Giuseppe Roscioli, presidente di 01 Holding, la società capofila che riunisce le attività della famiglia Roscioli nell’hospitality e nel real estate attraverso due realtà complementari: 01 Hotels, dedicata alla gestione e allo sviluppo delle proprietà alberghiere, e 01 Real Estate, dedicata alla gestione, valorizzazione e sviluppo degli altri asset immobiliari.