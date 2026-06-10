Giuseppe Roscioli rieletto presidente Federalberghi Roma

Nel corso della 76ma Assemblea annuale di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli è stato rieletto all'unanimità alla carica di Presidente per i prossimi cinque anni.

Alla guida dell'Associazione dal 2001, ha dichiarato: “sono orgoglioso quanto consapevole dell'importanza di questa conferma. Sarà mio impegno mettere a frutto l'esperienza maturata in tanti anni di servizio per ripagare la fiducia rinnovatami da un settore che ormai è storia economica e sociale della città“. A Roscioli sono arrivate le congratulazioni dell’amministrazione Capitolina, attraverso l’assessore al turismo Alessandro Onorato.