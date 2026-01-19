Nasce il brand Apartment Collection by Hilton

Hilton amplia il proprio portafoglio di brand e rafforza la presenza nel segmento degli appartamenti turistici con il lancio di Apartment Collection by Hilton, una nuova categoria di ospitalità pensata per intercettare la crescente domanda di soggiorni flessibili, di breve e medio-lungo periodo. Il debutto commerciale è previsto nella prima metà del 2026, con prenotazioni disponibili attraverso tutti i canali Hilton.

La nuova collezione si inserisce nella strategia di diversificazione del gruppo e nasce per offrire appartamenti arredati, ampi e funzionali, combinando l’autonomia tipica della formula apartment con gli standard di servizio di Hilton. Il progetto prende avvio negli Stati Uniti grazie a una partnership con Placemakr, operatore specializzato in soluzioni di ospitalità ibrida tra hotel e residenziale.

Grazie a questa collaborazione, Hilton potrà integrare fino a 3mila nuove unità alla propria offerta, che già oggi conta circa 10mila appartamenti a livello globale. Il gruppo prevede un’ulteriore espansione nei prossimi anni, sia attraverso il rafforzamento dell’alleanza con Placemakr sia tramite nuovi accordi in franchising con operatori del comparto multifamily.

Le caratteristiche degli appartamenti

Un aspetto chiave del concept è l’equilibrio tra indipendenza e assistenza: ogni proprietà sarà presidiata da personale dedicato disponibile 24 ore su 24, per garantire supporto continuo e un’esperienza coerente con gli standard Hilton. A seconda della location, gli ospiti potranno inoltre usufruire di centri fitness, spazi comuni per lavoro e socialità, rooftop con piscina e terrazze panoramiche, oltre a servizi di ristorazione e retail.

Le prime destinazioni annunciate includono New York City, Washington D.C. e Atlanta, mercati ad alta domanda sia leisure sia corporate. Per gli operatori del turismo, l’iniziativa rappresenta un segnale chiaro: il confine tra hotellerie tradizionale e ospitalità residenziale continua a sfumare, aprendo nuove opportunità commerciali.