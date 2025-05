NEMI Hotel Milano sigla un accordo con De Montel Terme

Un’esperienza completa di accoglienza e benessere è quella che propone NEMI Hotel a Milano, che ha lanciato un’iniziativa in collaborazione con le nuovissime De Montel Terme, appena aperte in città.

L’iniziativa che nasce dalla condivisione di valori comuni quali l’attenzione alla qualità, la cura del dettaglio, il desiderio di offrire esperienze autentiche e si traduce in vantaggi per gli ospiti di entrambe le realtà.

Gli ospiti di NEMI Hotel avranno accesso a offerte dedicate per i percorsi benessere e i trattamenti presso il parco termale; potranno scegliere tra pacchetti che uniscono il soggiorno all’esperienza termale, per rigenerarsi dopo una giornata tra le vie della città.

Il progetto prevede inoltre proposte riservate, attivabili direttamente sul sito di De Montel Terme, tramite un codice dedicato agli ospiti di NEMI Hotel, che potranno così personalizzare la propria esperienza in totale libertà e con la garanzia di un servizio di alto livello.

Per rendere l’accesso ancora più semplice e immediato, sarà disponibile presso De Montel Terme Milano un flyer con QR code, che guiderà i visitatori alla scoperta dei servizi e delle offerte riservate da NEMI.

Con questa iniziativa, NEMI Hotel e De Montel Terme Milano confermano la volontà di creare sinergie virtuose sul territorio, capaci di offrire esperienze integrate e di alto profilo: un’occasione per rafforzare il legame con la città, valorizzando l’eccellenza dell’ospitalità milanese e l’offerta termale.



Per i viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche, Milano si rivela così non solo meta da esplorare, ma anche luogo da vivere all’insegna del benessere in tutte le sue declinazioni.