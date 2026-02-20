Un nuovo marchio premium per IHG Hotels & Resorts. Il gruppo alberghiero ha infatti lanciato Noted Collection, un brand lifestyle e upper-upscale all’interno del quale far confluire strutture indipendenti che, pur mantenendo la loro identità individuale, potranno beneficiare della tecnologia, delle piattaforme di distribuzione e del programma fedeltà di IHG.

Si tratta del 21° marchio del gruppo e le previsioni sono quelle di creare una collezione di oltre 150 strutture in tutto il mondo nel prossimo decennio. Il marchio sarà inizialmente distribuito in Europa, Medio Oriente, Asia e Africa, posizionandosi accanto a brand premium affermati come Crowne Plaza e voco.

Gli hotel Noted Collection saranno definiti da tre principi fondamentali: soggiorni curati individualmente, esperienze per gli ospiti e un servizio personalizzato progettato per creare connessioni significative.

Secondo IHG, dovrebbe esserci un forte interesse da parte dei proprietari di hotel indipendenti di alta qualità che cercano prestazioni migliori nell’aderire alla Noted Collection.