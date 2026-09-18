Outset Collection by Hilton arriva in Europa con Casa Verbena a Madrid

Hilton porta il marchio Outset Collection by Hilton in Europa. Lo sbarco nell’area Emea è a Madrid, con il Casa Verbena, che porterà nel cuore della capitale spagnola l’approccio autentico del brand all’ospitalità indipendente, offrendo ai viaggiatori un soggiorno caratterizzato dalla storia del territorio e da una forte personalità.

Situato nel vivace centro di Madrid, in Calle de Preciados, l’hotel si trova a pochi passi da alcune delle attrazioni più iconiche della città e metterà a disposizione 45 camere.

“La firma di questo accordo riflette il forte slancio del nostro portfolio di Collection brands, che continua a svilupparsi in risposta alla crescente domanda di soggiorni distintivi e incentrati sull’esperienza – dice Simon Vincent, president, Emea, Europe, Middle East & Africa, Hilton -. In qualità di una delle destinazioni di viaggio più dinamiche d’Europa, Madrid rappresenta il contesto ideale per Outset Collection, un brand che valorizza la storia unica di ogni struttura e il suo legame con il territorio. La collezione offre ai proprietari la flessibilità necessaria per esprimere il carattere unico dei propri hotel, beneficiando al tempo stesso della dimensione, capillarità e piattaforma commerciale di Hilton. Siamo grati ad Arte Hoteles per la fiducia riposta in Hilton e non vediamo l’ora di collaborare per dare vita a questa entusiasmante visione.”

Outset Collection by Hilton fa parte del crescente portfolio di Collection brands di Hilton ed è pensata per gli ospiti che desiderano soggiorni personali, autentici e connessi al territorio. Da gemme nascoste e luoghi iconici riportati a nuova vita fino a boutique hotel urbani dal carattere deciso, ogni struttura invita alla scoperta, offrendo al tempo stesso ai proprietari la flessibilità necessaria per preservare ciò che rende unico il proprio hotel.