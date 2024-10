Pacini Group lancia Talent to be, per valorizzare il personale

Pacini Group continua la sua espansione in Italia ed investe nelle persone.

Il gruppo, che ha visto il suo organico crescere del 21% dal 31 dicembre 2023 a ottobre 2024, ha lanciato un ampio programma di welfare aziendale e di un nuovo strumento, ‘Talent To Be’, metodologia di assesment sul profilo individuale, sulla integrazione nel team e l’evidenza delle soft skills, al fine di valorizzare le diversità e costruire un percorso di crescita dei talenti. ‘Talent to Be’ sarà una ulteriore leva per valorizzare le competenze e le attitudini nonché la base per percorsi formativi sia operativi sia manageriali.

“In Pacini Group, ognuno contribuisce a rendere speciale ciò che facciamo; crediamo nelle persone e nella loro capacità di portare innovazione e qualità in ogni aspetto del nostro lavoro. In un settore in continua evoluzione come quello dell’hospitality, il nostro vero valore risiede nel capitale umano e nella passione che ciascuno di noi mette ogni giorno per creare esperienze e atmosfere memorabili, fatte dalle persone per le persone” dice il ceo e founder Emidio Pacini.

L’inclusione è uno dei pilastri fondamentali di Pacini Group ed oggi più che mai rappresenta un valore centrale e condiviso. Ad ottobre 2024, le donne costituiscono il 35% del team, e nei ruoli di management rappresentano il 59%.

L’età media del team è 37 anni.