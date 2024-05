“Abbiamo pensato che dopo anni in cui abbiamo dimostrato di saper fare, era arrivato il momento di ‘far sapere’”. Racconta così Emidio Pacini, founder & chairman di Pacini Group, l’idea di ‘uscire allo scoperto’, passando da sviluppatore a gruppo alberghiero vero e proprio.

“Abbiamo prodotto realtà ricettive diciamo ‘conto terzi’, così come abbiamo fatto consulenza agli albergatori e agli investor. Ora, come naturale evoluzione, ci vogliamo mettere la faccia, intervenire in prima persona – spiega -. Per poter dire che ci siamo anche noi”.

A caratterizzare l’offerta ricettiva di Pacini Group sarà quello che il chairman chiama ‘genius loci’. “Vogliamo proporre operazioni fortemente radicate nei luoghi che occupano – spiega – e che siano caratterizzate dai luoghi. Per questo, puntiamo molto sull’alto artigianato italiano, sulla capacità di produrre e sui saperi dei territori”.

Un esempio saranno i luxury apartments che il gruppo aprirà a Venezia. “A Venezia ci sono tutti, con tutti i tipi di offerta alberghiera. Per questo noi ci siamo concentrati sull’ospitalità alternativa, che ci permette anche una maggiore tailorizzazione del soggiorno – aggiunge Pacini -. L’appartamento offre anche una dimensione più intima, nella quale collaboreremo con artigiani locali per gli arredi, per dare, appunto, una connotazione del valore Italia e del valore locale”.

Il target a cui si rivolgono le strutture al momento è upper scale “ma ci stiamo spostando sulla fascia luxury e up upper scale, che sono più coerenti con le nostre caratteristiche di sviluppo”.

Fra le novità in pipeline per Pacini Group, sono in arrivo ‘The Goethe Hotel’, boutique hotel rifugio per avventurieri, sognatori e creativi e in un palazzo storico a pochi passi da Castel Sant’Angelo e dal Vaticano, vedrà inoltre la luce un hotel upper scale destinato ad un target bleisure. “Stiamo approcciando anche Milano e stiamo cercando su Firenze - aggiunge il chairman, che non nasconde qualche interesse anche oltreconfine -. Stiamo avviando delle interlocuzioni anche a Parigi, ma per il momento ci concentriamo sull’Italia”.