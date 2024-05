Pacious, Choice Hotel International: “Un merger con Wyndham ha ancora senso”

Choice Hotel non chiude le porte a un nuovo tentativo di merger con Wyndham Hotels & Resorts. Presentando i risultati finanziari del primo trimestre, il ceo del gruppo alberghiero, Patrick Pacious, incalzato sul tema delle acquisizioni, è tornato sul fallimento dell’offerta ostile per acquisire Wyndham affermando che “la logica strategica dell’operazione ha ancora senso”.

Per il manager, riporta Travel Weekly, le ragioni della mancata fusione sono da chiedere ai vertici di Wyndham, a fronte della solidità della proposta di Choice Hotel International. “Avevamo proposto 90 dollari per azione. Pensavamo fosse la proposta giusta per il valore che avrebbe generato l’operazione. Non capita spesso di generare oltre 2 miliardi di dollari di valore per gli azionisti di entrambe le parti. Quindi, è davvero una domanda a cui dovrebbero rispondere gli azionisti di Wyndham”.