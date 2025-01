Il 2024 è stato un anno decisamente positivo per Palladium Hotel Group. Il volume d’affari gestito segna un +12% rispetto all’anno precedente per un totale di 1.202.815.000 euro. Anche la quota di vendite dirette è salita al 29%, generando il 19% di ricavi in più rispetto al 2023.

Particolare riscontro è stato dato dai programmi di fidelizzazione rivolti ai clienti finali, che hanno generato un totale di 200 milioni di euro (l’84% della quota di vendite dirette). “Nel 2023 il gruppo ha già raggiunto un importante traguardo, entrando nell’élite delle aziende alberghiere con oltre 1 miliardo di fatturato. Nel 2024 abbiamo consolidato questo risultato, crescendo a due cifre, e iniziamo l’anno con previsioni positive” ha dichiarato il presidente di Palladium Hotel Group, Abel Matutes Prats.

Nel 2024 il gruppo è tornato a Barcellona con 45 Times Barcelona Hotel e ha aperto Only YouHotel Sevilla. Nei Caraibi, invece, è stato introdotto il programma premium The Signature Level presso Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa di Montego Bay (Giamaica). Ad aprile 2025 è prevista l’apertura di The Unexpected Ibiza Hotel e i piani prevedono anche un’espansione nel Sud-Est asiatico e nel Medio Oriente.