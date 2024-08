I Giochi Olimpici estivi hanno portato la tariffa media giornaliera degli hotel di Parigi ai massimi storici, secondo i dati di CoStar diffusi da TravelDailyNews.

L’Adr più alto è stato registrato nella serata di apertura, il 26 luglio, ed è stata pari a a 876,26 euro, con le quattro notti successive che hanno registrato anche tariffe superiori a 800 euro. Le tariffe delle camere sono rimaste sopra i 700 euro per il resto del periodo dell’evento. Il precedente massimo Adr notturno di Parigi (622 euro) è stato registrato nel giugno 2023.

Anche i ricavi per camera disponibile hanno raggiunto un livello record nella notte della cerimonia di apertura, con un aumento del 179,3% a 765,85 euro.

“Gli hotel di Parigi hanno registrato un aumento delle tariffe delle camere del 141% rispetto all’anno precedente e una crescita del RevPar del 200% durante il periodo dell’evento olimpico - ha dichiarato Samantha Mardkhah, responsabile regionale di Str per l’Europa meridionale e occidentale -. Per fare un confronto, la crescita di Adr e RevPar ha superato facilmente quella osservata durante le Olimpiadi del 2012 a Londra. Allo stesso tempo, l’occupazione è cresciuta del 24,1% a Parigi, un aumento inferiore a quello prodotto a Londra. Ciò era previsto, tuttavia, a causa della domanda ‘normale’ spostata, come gli arrivi internazionali in entrata, i viaggi nazionali e le attività di gruppo”.

Le Olimpiadi hanno avuto un impatto significativo anche sulla regione dell’Île-de-France. Analogamente a Parigi, la regione ha registrato il suo più alto livello di occupazione giornaliera. L’Adr più alto dell’Île-de-France è stato registrato nella serata di apertura (+133% a 281,90 euro), mentre il livello di RevPar più alto del mercato è stato registrato giovedì 1 agosto (+197,5% a 219,33 euro).

“Il problema del sovraffollamento a Parigi durante le Olimpiadi non si è in realtà manifestato, forse a vantaggio di altri mercati francesi, come Marsiglia, che ha visto i livelli di occupazione raggiungere l’83%. Lille ha registrato un aumento dell’occupazione dell’82%, con una media del 70% durante il periodo olimpico, che ha portato a un aumento del 147% del RevPar. Ora guardiamo alle Paralimpiadi, con le prenotazioni alberghiere a Parigi che attualmente sono in media del 49,7%”.