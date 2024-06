Parte l’estate Th Resorts, Simei: “Boom di prenotazioni”

Boom di prenotazioni per l’estate Th Resorts. Annunciando l’apertura di tutte le 32 strutture del Gruppo per la summer, il direttore commerciale e marketing, Stefano Maria Simei, alza il velo sul trend della domanda, spiegando che “gli andamenti delle prenotazioni sono estremamente positivi e questo ci conforta per il proseguo della stagione”.

“Per l’estate 2024 - continua in una nota - ci aspettiamo una crescita, con 12.000 ospiti e 75.000 pernottamenti in più rispetto all’estate 2023”.

Il grosso dell’incremento dovrebbe provenire dai viaggiatori stranieri, da cui il Gruppo attende una crescita dell’8%, mentre i vacanzieri italiani dovrebbero aumentare intorno al 2%. “I numeri sono realmente molto confortanti su tutte le linee di prodotto dedicate a mare e montagna”, precisa Simei.

Forte il mare, che registra un +25% di prenotazioni, con Sardegna, Puglia e Toscana a trainare le vendite.

“Dopo una stagione invernale che si è chiusa con + 20% di presenze, ci si aspetta una stagione estiva estremamente positiva, a riconferma del rilancio delle vacanze in mezzo alla natura e all’insegna dello sport e del benessere. Ad oggi le prenotazioni registrano +10%, con il Trentino come regione più ricercata”, conclude Simei.