Th Group, conclusa con successo l’Academy di formazione

Termina oggi l’Academy Th Group che ha riunito ad Ostuni tutta l’azienda per preparare il futuro della stagione estiva tramite un intenso programma di formazione. La nuova stagione vedrà l’azienda impegnata nell’apertura e gestione di 17 strutture al mare e 10 sull’arco alpino a cui si aggiungono le tre strutture urban a Lazise sul lago di Garda, a Roma e Assisi.

“Con lo scopo di portare a nuove vette l’esperienza dell’ospite, stimolare la crescita del team e offrire servizi a valore aggiunto, questa Academy è stata molto più di una semplice preparazione per la stagione – ha detto il direttore operations e hr di Th Group Lorenzo Bighin -. È stato un viaggio di apprendimento, condivisione e crescita personale e professionale”.

L’Academy Th Group, con la sua durata di 10 giorni, è stata un’opportunità per tutto il team di sperimentare il ‘learning by doing’ attraverso attività pratiche e moduli di formazione, focalizzati anche sulle soft skills. Oltre a lavorare sul prodotto, ogni settore ha affinato infatti le proprie competenze relazionali, di leadership e motivazionali, fondamentali per il successo individuale e collettivo, questo grazie alla guida di 30 formatori.

Con oltre 560 partecipanti distribuiti in 23 classi tra settori alberghieri e animazione, l’Academy Th Group ha offerto un’esperienza formativa che ha coinvolto un po’ tutti i settori, da quelli tradizionali come sala, cucina e ricevimento, ai più innovativi come animazione e intrattenimento per bambini.

Anche quest’anno alcuni dei contenuti erogati nella settimana sono stati curati dalla Scuola Italiana di Ospitalità.