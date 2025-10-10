Planetaria Hotels lancia la nuova campagna di comunicazione

Planetaria Hotels presenta alla fiera TTG la nuova campagna di comunicazione 2025-2026 “Un hotel, mille storie”, il cui concept creativo si basa sulle molteplici esperienze, emozioni e prospettive di vivere gli alberghi da parte degli ospiti.

La creatività è composta da sei visual, sequenze di immagini realizzate nella stessa location e con la medesima inquadratura per porre in risalto l’autenticità e l’espressività dei protagonisti. Lo spazio che accoglie, si adatta e si trasforma in base all’umore, alle abitudini, ai ritmi di ciascuno è l’identità del brand. Ogni soggetto è stato selezionato tra gli arredi delle strutture del gruppo.

La campagna, realizzata dall’agenzia Relactions, partirà a novembre 2025 con una copertura sulle principali testate nazionali, sul sito istituzionale e sui social del gruppo.