Sono 13,9 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio tra il 25 aprile e il primo maggio, di cui 4,6 milioni solo per il primo ponte e 5,2 per il secondo. Questi i dati dell’indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi, secondo la quale gli italiani daranno priorità alle mete nazionali. ”Ancora una volta - sottolinea il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca - osserviamo che la maggior parte di coloro che hanno pianificato una vacanza ha scelto di farlo restando in Italia. Solo una minima parte del campione analizzato ha deciso di recarsi in un Paese estero”.

Mare prima scelta

Per il ponte del 25 aprile, infatti, ben il 90,2% degli intervistati ha detto che resterà in Italia; prima scelta il mare con il 39,7%, seguito dalle località d’arte (25,6%) e la montagna (13,7%). Per coloro che invece si recheranno all’estero, vincono le grandi capitali europee (74,5%), seguite dal mare (17,1%).

L’alloggio preferito sarà l’albergo per il 39,9% dei rispondenti, la vacanza avrà una durata media di 4,3 giorni e la spesa media pro capite sostenuta per la vacanza sarà pari a 439 euro.

L’analisi di Federalberghi dimostra una volta di più come il turismo si confermi un driver eccezionale per l’economia del territorio, creando un giro di affari di 2 miliardi di euro.

Anche per il primo maggio l’Italia sarà la meta preferita: a restare nei confini nazionali sarà infatti il 95,7% degli italiani e il mare sarà anche in questo caso l’opzione maggiormente scelta, con l’albergo preferito dal 49,5% del campione. La spesa media pro-capite sarà di 379 euro, con un conseguente giro d’affari di circa 1,96 miliardi di euro.