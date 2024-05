Portofino, il Castello venduto per 66 milioni a Fort Partners

Con un valore di oltre 66 milioni di euro è una delle operazioni immobiliari più rilevanti degli ultimi anni. Il Castello San Giorgio di Portofino, un immobile di oltre 1.200 mq con 12 miniappartamenti e ascensore privato che porta alla spiaggia, è stato acquistato dalla Fort Partners, che lo ha rilevato dalla famiglia di assicuratori genovesi Garrè. Perno della transazione è stato il Fort Hospitality Group del Delaware. La società acquirente da anni lavora in tandem con Four Seasons, la catena di alberghi di Bill Gates partecipata anche dal principe Al-Waleed bin Talal.

L’ipotesi dell’hotel Four Seasons

La natura dell’acquirente, spiega Corriere della Sera, potrebbe far supporre per l’edificio un futuro da hotel di lusso anche se, come aveva detto il sindaco di Portofino Matteo Viacava, il piano regolatore del Comune vincola l’immobile a uso abitativo. Tuttavia due analoghe operazioni condotte da Fort Partners a Roma (Palazzo Marini e Palazzo della Rovere) porteranno alla prossima apertura proprio di due hotel Four Seasons.

Fino a pochi anni fa l’edificio era abitato da inquilini illustri come Rosanna Armani, sorella di Giorgio, la famiglia Loro Piana e la gallerista Carla Sozzani, che lo ha lasciato dopo 23 anni “con grande dispiacere perché un altro posto così bello non esiste al mondo... Non lo cerco nemmeno”.