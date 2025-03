Preferred, cresce il portofolio italiano: tutte le new etry

Cresce sempre più il portfolio italiano di Preferred Hotels & Resorts. Il marchio di indirizzi indipendenti ha inserito nell’offerta della Penisola 13 diverse strutture in 14 mesi, tra cui l’Armani Hotel Milano, entrato a far parte della stimata Collezione Legend.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a queste nuove eccezionali strutture nel nostro portfolio in Italia, che ora comprende più di 50 hotel”, dichiara in una nota Antonio Mugno, regional Director Southern Europe di Preferred Hotels & Resort -. Ognuna di queste nuove aggiunte, situate sia in luoghi iconici che in gemme nascoste, ha qualcosa di unico, con la certezza che il brand continui ad offrire esperienze di viaggio straordinarie per ogni tipo di cliente”.

Le new entry

Tra i nuovi affiliati in Italia abbiamo: l’Armani Hotel Milano - Legend Collection; il Grand Hotel Imperiale di Forte dei Marmi; il Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc; l’Ara Maris, a Sorrento; il Boutique Hotel Stresa; il Cala del Porto Punta Ala (in Toscana); e il Preidlhof Luxury Dolce Vita Resort, a Naturno, nelle Dolomiti.

Tra gli altri hotel che sono entrati a far parte del portfolio dal 2024 fino a oggi, l’Hotel Excelsior Spa & Lido (Pesaro); Castello Dal Pozzo Resort (Piemonte, Italia); l’Hotel Number Nine (Firenze); The First Musica (Roma); l’Hotel Bellerive Lifestyle (Lago di Garda); e il Savona 18 Suites (Milano).