L’Armani Hotel Milano entra nella Legend Collection di Preferred

L’Armani Hotel Milano, uno dei boutique hotel più esclusivi di Milano, è entrato a far parte della Legend Collection di Preferred Hotels & Resorts. Frutto della collaborazione tra Giorgio Armani S.p.A. ed Emaar Properties, è situato nel quadrilatero della moda di Milano, all’interno dello storico edificio Manzoni 31, a pochi passi da luoghi simbolo come il Teatro alla Scala e il Duomo.

La struttura, di 95 camere, fonde l’architettura razionalista con l’estetica del design firmata Giorgio Armani. Tra i servizi per gli ospiti Lifestyle Manager dedicati, l’accesso all’Armani/Ristorante, che offre cucina italiana contemporanea e all’Armani/SPA con trattamenti su misura, viste panoramiche sulla città, sei sale per trattamenti, una suite per coppie, steam, sauna e una piscina per il relax. Il centro fitness dell’hotel è dotato di una parete Kinesis e di personal trainer per garantire un’esperienza di benessere elevata.

“L’hotel - commenta Roberta Possenti, vice president Europe di Preferred Hotels & Resorts - incarna perfettamente l’essenza della collezione con la sua eleganza, il servizio e l’eccezionale esperienza di soggiorno”.

Gli ospiti dell’Armani Hotel Milano possono ora iscriversi a I Prefer Hotel Rewards, il programma di fidelizzazione a punti del marchio con oltre 5 milioni di viaggiatori iscritti a livello globale. Con l’iscrizione gratuita, i membri di I Prefer guadagnano punti riscattabili per ottenere certificati Reward di valore in denaro, lo status Titanium e altri vantaggi grazie ai soggiorni negli oltre 600 hotel e resort partecipanti in tutto il mondo.