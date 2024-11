Ci sono anche tre hotel italiani nella rosa dei nuovi affiliati di Preferred Hotels & Resorts, che ha ampliato il suo portafoglio globale con 24 nuovi indirizzi di cui, appunto, tre nel nostro Paese. Il primo è il Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc, la struttura di R Collection in Valle d’Aosta, alle pendici del Monte Bianco. Il resort, entrato nella L.V.X. Collection di Preferred, dispone di 72 camere e suite e offre ai propri ospiti due ristoranti e una spa di oltre 460 mq con piscina interna riscaldata, sauna, bagno turco, trattamenti privati e palestra.

Il resort, su cui sono stati fatti importanti investimenti per il rinnovamento della spa, delle camere e della hall, sarà presto dotato di quattro piscine esterne, sullo stile di QC Terme, e riaprirà al pubblico per la stagione invernale il 5 dicembre.

Gli altri ingressi

Le altre new entry del 2024 sono l’Hotel Number Nine di Firenze, un cinque stelle con 40 camere e suite situato in pieno centro cittadino ed entrato a far parte della Lifestyle Collection di Preferred, e il Castello Dal Pozzo Resort in Piemonte, che riaprirà il 4 aprile 2025. Quest’ultimo è un cinque stelle in un palazzo storico a Oleggio, sul Lago Maggiore, originariamente costruito dalla famiglia Visconti e proprietà della famiglia Dal Pozzo per sei generazioni. Dispone di 45 camere suddivise in tre strutture e due ristoranti: il pluripremiato ‘Le Fief’ e quello più informale ‘Dan Garden Lounge’, immerso nella natura del parco secolare.

Per celebrare i nuovi ingressi i soci di I Prefer, il programma di fidelizzazione del brand che allo stato attuale conta 5 milioni di iscritti in tutto il mondo, possono ottenere 2.500 punti bonus per i loro soggiorni. La promozione è valida per prenotazioni effettuate entro il 31 dicembre 2024 per soggiorni fino al 31 marzo 2025.

Preferred Hotels & Resorts è il più grande marchio di hotel indipendenti, con più di 600 strutture in 80 Paesi del mondo.

Tra gli altri Paesi in cui il brand ha fatto nuove affiliazioni la Turchia con l’AJWA Cappadocia, la Thailandia con Dusit Thani Bangkok, Mauritius con il Sands Suites Resort & Spa e il Mukul Resort sulla costa del Nicaragua.