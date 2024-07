La Giamaica si arricchisce con due nuovi resort di lusso. Le aperture sono state annunciate da Princess Hotels & Resorts, e l'inaugurazione delle strutture Princess Senses The Mangrove e Princess Grand Jamaica, è prevista per il 15 settembre.



Princess Senses The Mangrove è un adults-only, all-inclusive sulla spiaggia di Green Island costituito da 401 suite vista oceano e 14 ville overwater, ciascuna con una sua infinity pool. Vi sono, inoltre, le super esclusive suite Platinum Club che forniranno l'accesso a servizi di altissimo livello nel massimo della privacy.