L’aeroporto internazionale Sangster di Montego Bay, in Giamaica, è chiuso in previsione dell’arrivo dell’uragano Beryl, che si prepara a colpire la Giamaica e poi le Isole Cayman nella giornata di oggi, dopo aver causato notevoli distruzioni nel Sud-Est del Caraibi, ha avvertito l’American Hurricane Center (Nhc).

“Venti devastanti, mareggiate potenzialmente fatali e onde distruttive sono attesi oggi nelle aree della Giamaica e delle Isole Cayman durante la giornata e anche alla sera” ha avvertito l’Nhc nel suo bollettino, rilevando che l’uragano è accompagnato da venti che soffiano a 250 km all’ora.

Intanto l’aeroporto internazionale Grantley Adams a Barbados ha riaperto oggi per riprendere i voli commerciali. Il primo ministro di St. Vincent e Grenadine Ralph Gonsalves, come riporta TravelPulse, ha informato che l’aeroporto internazionale di Argyle rimarrà chiuso ai voli commerciali e sarà operativo solo per gli aiuti umanitari fino al 3 o 4 luglio.

Il Primo Ministro di Saint Kitts e Nevis, Terrance Drew, ha pubblicato su X il suo messaggio di sostegno alle isole colpite insieme alle foto della distruzione, sottolineando che Caricom, la comunità caraibica che comprende quindici stati membri dei Caraibi e cinque membri associati, organizzerà una risposta di soccorso per le isole colpite.