Radisson Blu Hotel apre a Firenze un nuovo ‘urban resort’

Situato a pochi minuti dal centro storico e con vista sulle colline, il nuovo Radisson Blu Hotel a Firenze offre una delle più ampie aree congressuali di Firenze, una spa, un centro benessere e campi da tennis. L’hotel, che opera sotto la guida del general manager Gilles Toffoletto, è frutto di una collaborazione tra Radisson Hotel Group, Omnam Investment Group, Bain Capital e Savills SGR.

“In una città che unisce tradizione e innovazione, il Radisson Blu Hotel, Florence riesce a incarnare perfettamente questo doppio spirito”, dichiara Yilmaz Yildirimlar, coo, managed Hotels, Europe, Radisson Hotel Group. “Il nostro ingresso a Firenze rappresenta un traguardo importante per il Gruppo: un’apertura che arricchisce la nostra collezione italiana e consolida la nostra presenza in una delle destinazioni più iconiche d’Europa”.

Focus famiglie e Mice

La struttura si compone di 304 camere e suite concepite come spazi di quiete e comfort, molte delle quali affacciano sulle colline toscane. Gli ambienti rispondono alle esigenze di ogni viaggiatore grazie anche alle diverse categorie di stanze che includono Family e Premium Room e Suite. Particolare attenzione va alle famiglie, che trovano nel Radisson Blu Hotel, Florence un parco giochi dedicato, una piscina per bambini con giochi d’acqua e spazi pensati per i più piccoli.

Con una superficie di 1.500 metri quadrati dedicata a meeting ed eventi, il Radisson Blu Hotel, Florence diventa una tra le più grandi strutture congressuali della città. I suoi 15 spazi polifunzionali, tra cui una ballroom di 452 metri quadrati, possono accogliere fino a 450 ospiti. Ogni sala è dotata di tecnologie audiovisive e sistemi per meeting ibridi pensati per eventi corporate e conferenze.