Sono oltre 130 le nuove strutture entrate a far parte del portafoglio globale di Radisson Hotel Group nella prima metà del 2024.

Notevole la crescita dei brand del gruppo Radisson Collection, Radisson Blu e Radisson RED, con un piano di sviluppo che ha visto anche l’introduzione dei marchi Radisson Collection e Radisson RED in diversi nuovi mercati e quasi 20 nuove acquisizioni Radisson Blu. Ecco dunque che un marchio come Radisson RED è approdato in diversi nuovi mercati, tra cui Irlanda, Nuova Zelanda, Thailandia, Laos e Cina, portando il portafoglio globale a quasi 90 hotel.

In Emea Radisson Hotel Group tra le acquisizioni più importanti ci sono il Radisson Collection a Parigi, situato vicino al Museo del Louvre, e l’apertura del Radisson Collection Hotel, Roma Antica a Roma, vicino al Pantheon. Rafforzando la sua presenza in Arabia Saudita, Radisson Hotel Group ha anche annunciato la firma delle Radisson Collection Residences a Riyadh. Con l’apertura prevista per la fine del 2024, questa sarà la decima proprietà del Gruppo in città e la 44esima nel Regno dell’Arabia Saudita, contando gli hotel operativi e quelli in fase di sviluppo.

Nella prima metà del 2024 il Gruppo ha firmato circa 20 nuovi hotel Radisson Blu, mantenendo lo status di maggiore marchio di fascia alta in Europa da oltre 12 anni. Le aggiunte al portafoglio includono nuove firme in Italia, Montenegro, Tunisia, Tanzania e il famoso Radisson Blu Das Triest Hotel a Vienna, che aprirà i battenti nei prossimi mesi. I primi sei mesi del 2024 hanno anche segnato l’introduzione del marchio Radisson Individuals in Costa Azzurra e l’espansione della sua presenza nel Regno Unito, comprese le firme e le aperture di nuove proprietà a Folkestone (Kent) e Surrey.