Radisson Hotel Group debutta con i Residences al Cairo

Radisson Hotel Group consolida la propria presenza in Egitto e annuncia l'apertura del Radisson Residences, Cairo Heliopolis. Questa struttura nel cuore della capitale rappresenta il primo Radisson Residences del Cairo, conta 163 appartamenti suddivisi in varie tipologie (una, due o tre camere), ciascuno dei quali è completamente arredato con un angolo cottura e un'area soggiorno. Vi sono poi 65 appartamenti con balcone di cui 20 con vista sulla piscina. Si aggiungono, inoltre, un fitness center, una piscina esterna e un servizio valet parking.



Come riporta traveldailynews.com , il residence dista appena un chilometro dal Cairo International Airport, la sua posizione è altresì strategica per visitare la città vecchia senza contare che l'area in cui sorge, ossia il Cairo Complex, offre un mix di negozi, ristoranti e intrattenimento.