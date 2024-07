Radisson debutta a Tunisi con il Radisson Hotel Tunis City Centre

Debutto a Tunisi per Radisson Hotel Group, che apre nel cuore della città il Radisson Hotel Tunis City Centre, a pochi passi dalla Habib Bourguiba Avenue, l'arteria centrale della città.

“Siamo entusiasti di espandere la nostra presenza nel Nord Africa e di stabilire un punto d’appoggio nella capitale della Tunisia con il nostro marchio Radisson. La rapida espansione del brand è una chiara indicazione della crescente domanda di un marchio che dà priorità al comfort degli ospiti e consenta loro di trovare più armonia nella loro esperienza di viaggio. Il nostro marchio Radisson mira a trovare un equilibrio tra business e leisure, che sta diventando sempre più importante per i viaggiatori di oggi” ha affermato Tim Cordon, chief operating officer, Medio Oriente, Africa e SEAP di Radisson Hotel Group.

Con una gamma di 97 camere e suite moderne, dalle camere standard alle junior suite, ognuna con interni accoglienti, il Radisson Hotel Tunis City Centre offre agli ospiti tutto per garantire un soggiorno equilibrato e confortevole. L’hotel dispone di ristorante aperto tutto il giorno, The Wave, e di un Sand Rooftop Bar & Restaurant con splendide viste panoramiche su Tunisi.

L’hotel inoltre vanta tre sale conferenze che possono essere combinate in un'unica grande sala, nonché tre sale riunioni più piccole, per un totale di 246 metri quadri di spazio riunioni per ospitare fino a 180 partecipanti.