Radisson si rafforza in Africa: sette nuovi hotel e il debutto in Tanzania

Radisson Hotel Group cresce in Africa con un piano di sviluppo che prevede l’apertura di sette nuovi hotel, per un totale di 1.200 camere. Grazie a queste aggiunte il gruppo arriverà ad avere 100 strutture nel continente, con l’obirttivo di toccare quota 150 entro i prossimi cinque anni.

Il gruppo debutterà in Tanzania con due hotel, consolidando la sua posizione di società alberghiera con la maggiore presenza sul suolo africano. Tra questi il Radisson Blu Hotel & Apartments, Dar es Salaam aprirà nel 2025 con 138 soluzioni abitative, tra cui 94 camere e 44 appartamenti con tre camere da letto, e sarà parte di un complesso ad uso misto. L’hotel occuperà gli ultimi 14 piani di una torre di 33 piani, uno degli edifici più alti della zona, a pochi passi dal terminal dei traghetti per l’isola di Zanzibar.

Le new entry

In Nigeria, invece, Radisson Hotel Group ha un portafoglio di 13 hotel operativi e in fase di sviluppo, inclusi cinque nuovi alberghi, tra cui il Radisson Red Hotel Abuja, che ha ulteriormente rafforzato la presenza del gruppo in città, con l’obiettivo di portare a quattro il numero totale di hotel in fase di sviluppo ad Abuja.

In Marocco, poi, Radisson ha aumentato la propria presenza passando da un hotel nel 2020 a 9 operativi e 4 in fase di sviluppo oggi. In questo quadro, spiega TravelDailyNews, Casablanca rappresenta un hub strategico e la nuova firma di Radisson Blu Hotel & Apartments Casablanca Finance City e Radisson Red Hotel Casablanca Finance City consolida le ambizioni del gruppo di raggiungere oltre 25 strutture entro il 2030 in tutto il Paese.