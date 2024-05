Radisson cresce in Arabia Saudita, nuova apertura a Riyadh

L’Arabia Saudita continua ad attirare gli investimenti alberghieri d’alta gamma. Tra i gruppi maggiormente attivi nell’area c’è Radisson Hotel Group, che ha annunciato l’apertura di Radisson Hotel & Residence Riyadh Olaya, 28esimo hotel del gruppo in Arabia Saudita e nono nella città di Riyadh. “I piani di diversificazione economica del Regno e il suo crescente ruolo come destinazione turistica sono in perfetta sinergia con i nostri obiettivi di crescita – dichiara Tim Cordon, COO, Mea di Radisson Hotel Group -. Vediamo un enorme potenziale nella crescita del Regno nei settori del turismo e dell’ospitalità”.

La struttura, spiega TravelDailyNews, si trova nella parte Nord di Al Yasmin, uno dei quartieri più importanti della capitale, ha 201 camere e appartamenti ideali sia per i viaggiatori d’affari, sia per la componente leisure di clientela. Tra i servizi un ristorante, ampie sale per eventi e riunioni per una superficie di 500 mq e centri fitness interni separati per uomini e donne. Presenti anche una piscina, una spa e un miniclub.