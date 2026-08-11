Radisson Hotel Group lancia la proposta Long Stays per i soggiorni di lunga durata

Radisson Hotel Group ha annunciato il lancio di Long Stays by Radisson Hotels, una nuova offerta globale pensata per intercettare la crescente domanda di soggiorni prolungati, con target soprattutto verso i partner corporate.

L'offerta include gli hotel in portfolio con unità abitative e introduce un quadro strutturato ma flessibile che rende le prenotazioni di lunga durata più semplici da acquistare e gestire. Pensata principalmente per i partner b2b – tra cui società di relocation, travel management company e acquirenti di viaggi corporate – l'offerta consente di accedere a tariffe dedicate ai soggiorni di lunga durata, condizioni di prenotazione standardizzate e strutture commissionali allineate presso gli hotel partecipanti, eliminando la necessità di negoziare singoli accordi.

Allo stesso tempo, gli ospiti beneficiano di un'esperienza di soggiorno prolungato personalizzata, che comprende contatti dedicati presso l'hotel, una pianificazione personalizzata prima dell'arrivo e servizi pensati specificamente per soggiorni più lunghi.

Il lancio risponde principalmente alle richieste delle aziende che richiedono sempre più frequentemente soluzioni di alloggio flessibili per incarichi internazionali, progetti, incarichi di consulenza, assegnazioni nel settore sanitario e mobilità della forza lavoro. Con particolare riferimento alla forte domanda nei principali mercati globali di Emea e Apac, tra cui Dubai, Riyadh, Zurigo e Amsterdam.