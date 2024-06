Randstad a caccia di personale per l’estate, le figure più richieste

Sono oltre 3500 i profili nel turismo, ristorazione e Gdo che Randstad Italia sta cercando per la stagione estiva. I profili aperti sono molto differenti tra loro, ma tra quelli più richiesti ci sono al primo posto gli addetti alla ristorazione, seguiti da banconisti e cuochi. Seguono baristi, camerieri e poi ancora operatori turistici e guide turistiche.

“Una domanda distribuita in tutto il Paese - afferma Elena Parpaiola, a.d. di Randstad Italia -, che si concentra nelle aree balneari e nelle città d’arte. In particolare, per l’hotellerie si evidenzia una richiesta di profili con esperienza, il cui requisito imprescindibile è la conoscenza delle lingue straniere”.

I requisiti richiesti

L’addetto alla ristorazione, dicevamo, è il profilo più richiesto: quella figura poliedrica che in ristoranti, hotel, e centri congressi accoglie gli ospiti, organizza locali e tavoli, collabora con il personale in cucina nella preparazione dei piatti e si occupa del riordino dei locali. Tra le competenze necessarie, attenzione ai dettagli, doti di comunicazione, resistenza fisica e buona memoria.

Le opportunità sono molte anche per i cuochi di hotel, ristoranti, navi da crociera, mense e altre strutture. Si tratta di professionisti che devono conoscere tecniche di cucina, ma anche gestire il team, analizzare i costi, redigere la lista ingredienti, gestire ordini, scegliere fornitori. Insieme ad una preparazione specifica, serve passione e creatività.

Per quanto riguarda, invece, la figura di cameriere, può essere richiesto un diploma di istituto alberghiero ma è possibile anche specializzarsi con corsi professionali. Tra i requisiti richiesti, oltre alla formazione teorica, abilità comunicative, capacità di lavorare in team, attenzione ai dettagli, capacità di problem solving e resistenza fisica.

Passando, infine, alle guide turistiche, oltre al diploma di indirizzo o a una laurea, è indispensabile avere l’abilitazione professionale rilasciata dopo un percorso specifico.