Turismo, rinnovato il Contratto Collettivo

Ieri a Roma è stato firmato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo, il terzo contratto di lavoro più applicato in Italia.

Tra le novità principali un aumento di 200 euro in busta paga, il potenziamento dell’assistenza sanitaria integrativa, la revisione dell’inquadramento del personale e il rafforzamento dei diritti individuali. Il contratto è stato sottoscritto da diverse organizzazioni, tra cui la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe), Legacoop Produzioni e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, e Agci-Servizi. Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe-Confcommercio, ha sottolineato l’importanza del contratto per migliorare la qualità dei servizi e tutelare i lavoratori. Il settore, strategico per il Made in Italy, si sta riprendendo dal post-pandemia. Le parti hanno anche rafforzato i diritti individuali, con misure contro le violenze sul lavoro. Cristian Biasoni, vp di Fipe, ha elogiato la contrattazione, evidenziando l’importanza economica del settore della ristorazione in Italia.