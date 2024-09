A Punta Cana riapre, dopo una ristrutturazione completa, il Riu Palace Bavaro che, grazie all’annessione dell’area dell’ex Riu Naiboa, può contare su nuovi spazi che consentono a Riu Hotels & Resorts di fare della struttura un vero e proprio punto di riferimento in termini di innovazione, offerta gastronomica e intrattenimento, oltre che diversificazione del prodotto. L’hotel propone oggi un’area per le famiglie, l’area esclusiva Elite Club e un nuovissimo food court pensato per tutti gli ospiti.

Delle 994 camere della struttura, 255 sono state pensate appositamente per le famiglie e i gruppi di amici. Ampia l’area dedicata ai bambini, con parco giochi, cinema e aree ristorazione. Il Kids Club propone un’offerta di intrattenimento diversificata per tre distinte fasce d’età. Tutti gli ospiti dell’hotel avranno inoltre accesso al parco acquatico Splash Water World del complesso Riu di Punta Cana, che affianca le nove piscine della struttura.

Gastronomia per tutti i gusti

L’offerta gastronomica del Riu Palace Bavaro consiste in una ristorante principale per colazioni, pranzi e cene, uno dedicato alla cucina gourmet, il Krystal, un ristorante orientale, un italiano, uno messicano, una steakhouse e una new entry, un ristorante American Country. L’avvio del servizio Elite Club porta inoltre con sé l’apertura del Ristorante Elite.

Le stanze dedicate ai clienti che richiedono il servizio Elite Club saranno in tutto 108: si troveranno in posizioni privilegiate e 60 di esse saranno anche dotate di piscina privata. I clienti qui troveranno inoltre una piscina riservata e dotata di bar, un’area con check-in prioritario e un lounge bar.