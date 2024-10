Riu porta da Aruba il servizio premium Elite Club

Riu Hotels & Resorts continua ad ampliare il ventaglio di strutture che offrono uno dei suoi prodotti di punta, l’Elite Club by Riu. Da questo mese ad Aruba i clienti dell’hotel Riu Palace Antillas possono usufruire dei servizi premium in spazi ad hoc che offrono ai clienti Elite Club un’esperienza personalizzata.

Il 5 stelle Riu Palace Antillas mette a disposizione un totale di 482 camere, 66 delle quali riservate ai clienti Elite Club, da cui si possono ammirare le migliori viste dell’hotel. Tra i punti di forza di questa formula il check-in personalizzato e il servizio di late check-out, regali di benvenuto, l’accesso a bevande premium e l’aromaterapia in camera. Gli ospiti hanno a disposizione una zona piscina privata e un bar vicino alla reception con un menù ricco di bevande premium, ma anche colazioni à la carte nel ristorante a buffet “Atlantis”, al mattino e cene nel nuovo ristorante “Elite Club”.

Una formula che si sta ampliando

Ad Aruba Riu propone un totale di 932 camere grazie anche all’altro suo 5 stelle, il Riu Palace Aruba. L’Elite Club è una proposta lanciata per la prima volta nel 2022 con l’apertura dell’hotel Riu Palace Kukulkan a Cancun, in Messico. Una formula che presto è stata ampliata ad altri otto hotel: il Riu Palace Pacifico e il Riu Palace Baja California, anch’essi in Messico, il Riu Palace Macao e il Riu Palace Bavaro, in Repubblica Dominicana, il Riu Palace Jamaica, a Montego Bay, in Giamaica e, recentemente, il Riu Palace Mauritius, a Mauritius.